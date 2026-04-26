Angriff und Diebstahl am Helmut-Haller-Platz in Augsburg: Täter flüchtig, Zeugen gesucht
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Angriff und Diebstahl am Helmut-Haller-Platz in Augsburg: Täter flüchtig, Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 24. April 2026, ereignete sich am Helmut-Haller-Platz in Augsburg-Oberhausen ein Körperverletzungsdelikt mit anschließendem Diebstahl. Ein 33-jähriger Deutscher wurde Opfer dieser kriminellen Handlung.

Angriff und Diebstahl am Helmut-Haller-Platz

Gegen 18 Uhr wurde der Geschädigte von zwei unbekannten Männern angesprochen und mehrmals ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Einer der Täter entwendete anschließend den Geldbeutel des Opfers, der Bargeld enthielt. Die Täter flüchteten in Richtung Ebnerstraße.

Beschreibung der Täter

Die Täter sind etwa 40 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und schlank mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Beide trugen Hoodies und Sonnenbrillen. Einer der Männer hatte tätowierte Unterarme.

Zeugenaufruf der Polizei

Der Vorfall wurde verspätet der Polizei gemeldet, weshalb die Täter bislang nicht identifiziert werden konnten. Die Polizei Augsburg West bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu den beiden unbekannten Männern. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/232-2510 melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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