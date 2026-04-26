Sachbeschädigungen an acht Pkw in Augsburger Haunstetter Straße – Zeugen gesucht

Augsburg – In der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2026 ereigneten sich in der Haunstetter Straße, in der Innenstadt von Augsburg, mehrere Sachbeschädigungen. Betroffen waren Fahrzeuge, die entlang der Hausnummer 22 geparkt waren.

Fahrzeugschäden entlang der Haunstetter Straße

Im besagten Zeitraum wurden die rechten Außenspiegel von acht Pkw beschädigt. Diese Fahrzeuge waren am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als die Beschädigungen vorgenommen wurden.

Zeugen gesucht für Vorfälle in Augsburg

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun nach Zeugen, die trotz der vergangenen Zeit verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 0821/323-2110 bei der Polizei gemeldet werden.