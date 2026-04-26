E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit 1,4 Promille gestoppt: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr
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E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit 1,4 Promille gestoppt: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstag, dem 25. April 2026, wurde ein E-Scooter-Fahrer auf der Gögginger Straße von der Polizei kontrolliert. Der Mann war alkoholisiert unterwegs.

Polizeikontrolle in der Nacht

Gegen 02.15 Uhr entzog sich ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer zunächst der Polizeikontrolle, konnte jedoch kurz darauf von den Beamten angehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Atemalkoholtest liefert eindeutiges Ergebnis

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,4. Aufgrund dieser Feststellung ordnete die Polizeistreife eine Blutentnahme an. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Der Mann ist marokkanischer Staatsbürger.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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