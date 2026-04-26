Weltrekord: Sawe knackt beim London-Marathon Zwei-Stunden-Marke
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Weltrekord: Sawe knackt beim London-Marathon Zwei-Stunden-Marke

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der kenianische Läufer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon Geschichte geschrieben. Er lief die 42,195 Kilometer in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch bei regulären Bedingungen unter der Zwei-Stunden-Marke.

Sabastian Sawe beim London-Marathon am 26.04.2026, Stephen Lock/ddp/I-images/Polaris via dts Nachrichtenagentur

Der 31-jährige Sawe unterbot damit den bisherigen Weltrekord von Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:45 Stunden benötigte. Kiptum, der 2024 tödlich verunglückt war, hielt bis dahin den offiziellen Weltrekord. Unter Laborbedingungen war Eliud Kipchoge, ebenfalls aus Kenia, am 12. Oktober 2019 in Wien 1:59:40,2 Stunden gelaufen, doch auch diese Zeit wurde von Sawe am Sonntag übertroffen.

Auch der Zweitplatzierte, Yomif Kejelcha aus Äthiopien, blieb mit einer Zeit von 1:59:41 Stunden unter der Zwei-Stunden-Marke. Damit erreichten gleich zwei Läufer beim London-Marathon eine Zeit, die bisher als unerreichbar galt.

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