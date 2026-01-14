Newsletter
type here...
Josef Mayer übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Rain am Lech
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Josef Mayer übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Rain am Lech

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In Rain am Lech steht ein Führungswechsel bei der Polizeiinspektion an. Am 8. Januar 2026 hat Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der PI Rain übernommen.

Erfahrener Nachfolger für Peter Grießer

Josef Mayer, der zuvor zwei Jahre lang die Polizeistation in Wertingen geleitet hat, tritt die Nachfolge von Erstem Polizeihauptkommissar Peter Grießer an. Grießer hatte die Inspektion mehr als drei Jahre lang geführt.

Übergangsleitung durch Tobias Bengelmann

Zwischenzeitlich wurde die PI Rain von Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann kommissarisch geleitet. Bengelmann nahm diese Aufgabe seit dem 1. September 2025 für insgesamt vier Monate wahr, bevor er am 1. Januar 2026 wieder zur PI Donauwörth zurückkehrte.

Feierliche Einführung von Josef Mayer

Die offizielle Verabschiedung von Peter Grießer und die Einführung von Josef Mayer als neuer Leiter der Polizeiinspektion werden am Freitag, dem 16. Januar 2025, um 10:00 Uhr im Gebäude der Polizeiinspektion Rain am Lech, Hauptstraße 50, 86641 Rain, stattfinden. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Ereignis herzlich eingeladen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Nadelöhr B17 – Die wichtigste und befahrenste Straße Augsburgs

0
Die B17 ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen bei uns...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

25-Jähriger Afghane belästigt Passanten und leistet Widerstand in der Augsburger Innenstadt

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, kam es in...
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Glatteis geschlossen

0
Augsburg, 13. Januar 2026 – Der Zoo Augsburg bleibt...

Neueste Artikel