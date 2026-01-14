Josef Mayer übernimmt Leitung der Polizeiinspektion Rain am Lech

Augsburg (ots) – In Rain am Lech steht ein Führungswechsel bei der Polizeiinspektion an. Am 8. Januar 2026 hat Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der PI Rain übernommen.

Erfahrener Nachfolger für Peter Grießer

Josef Mayer, der zuvor zwei Jahre lang die Polizeistation in Wertingen geleitet hat, tritt die Nachfolge von Erstem Polizeihauptkommissar Peter Grießer an. Grießer hatte die Inspektion mehr als drei Jahre lang geführt.

Übergangsleitung durch Tobias Bengelmann

Zwischenzeitlich wurde die PI Rain von Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann kommissarisch geleitet. Bengelmann nahm diese Aufgabe seit dem 1. September 2025 für insgesamt vier Monate wahr, bevor er am 1. Januar 2026 wieder zur PI Donauwörth zurückkehrte.

Feierliche Einführung von Josef Mayer

Die offizielle Verabschiedung von Peter Grießer und die Einführung von Josef Mayer als neuer Leiter der Polizeiinspektion werden am Freitag, dem 16. Januar 2025, um 10:00 Uhr im Gebäude der Polizeiinspektion Rain am Lech, Hauptstraße 50, 86641 Rain, stattfinden. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Ereignis herzlich eingeladen.