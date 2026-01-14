Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.01.2026

Lechhausen – Polizei kontrolliert E-Scooterfahrer ohne Versicherung
Am Dienstag (13.01.2026) war ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.
Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 12:30 Uhr den 32-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.
Der Fahrer besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss
Am Dienstag (13.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Meraner Straße unter Drogeneinfluss unterwegs.
Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 08:30 Uhr den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv und eine Blutentnahme wurde veranlasst.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.
Der Fahrer besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Kriegshaber – Polizei stellt Drogen und Waffen sicher
Am Dienstag (13.01.2026) wurden mehrere Insassen eines Autos in der Columbusstraße kontrolliert. Dabei wurden Cannabis und Waffen festgestellt.
Gegen 19:15 Uhr fielen die Männer in einem Auto auf einem Parkplatz einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle wurde offenbar Cannabisgeruch wahrgenommen. Zudem versuchte einer der Insassen eine kleinere Verpackung zu verstecken.
Durch die Polizeibeamten konnte bei der Durchsuchung des Autos eine geringe Menge Cannabis sowie ein Schlagring und eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Für die Pistole konnte keine Erlaubnis vorgezeigt werden.
Die Polizei ermittelt u.a. nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Konsumcannabisgesetzes.
Der 15-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss
Am Dienstag (13.01.2026) war ein 72-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Perzheimstraße unterwegs.
Gegen 22:30 Uhr touchierte der 72-Jährige beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Autofahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 72-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.
Der 72-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
REGION
Harburg – Polizei ermittelt nach Brand
Im Polizeibericht vom 12.01.2026 berichteten wir Folgendes:
Harburg – Am Freitag (09.01.2026) geriet ein Werkstattgebäude in der Wörnitzstraße in Brand. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 14.30 Uhr meldete eine Passantin den Brand einer Scheune, in der sich eine Elektrowerkstatt befand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Bei Löschversuchen erlitt ein 52-jähriger Nachbar leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Ab hier neu:
Nach durchgeführten Ermittlungen und Feststellungen kann eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Als Ursache für den Brandausbruch konnte ein technischer Defekt in Form eines defekten Akkus festgestellt werden.
Der Sachschaden beläuft sich nach wie vor auf ca. 50 000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen und wurden der Staatsanwaltschaft übergeben.
Gersthofen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Am Samstag (10.01.2026) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zugang zu einem abgestellten Lkw und nutzte diesen für eine Spritztour. Dabei beschädigte er zwei geparkte Lkw.
Im Zeitraum von 05:50 Uhr und 07:20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zugang zu dem Lkw und fuhr anschließend über die Frankfurter Straße auf die A8 in Fahrtrichtung München auf. Während der Fahrt beschädigte er zwei am Straßenrand geparkte Lkw. Aufgrund eines Getriebeschadens kam er schließlich auf der A8 zum Stehen. Der Unbekannte flüchtete offenbar fußläufig in unbekannte Richtung.
Die Polizei ermittelt u.a. nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.
Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
A8 / Gersthofen / FR München – Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg
Am 13. Januar 2026 gegen 12:12 Uhr wurde ein 26-jähriger Schweizer Autofahrer von einer zivilen Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften auf der A 8 in Fahrtrichtung München beanstandet. Die Streife war mit dem geeichten Messsystem Provida 2000 ausgestattet und filmte die riskante Fahrt des Fahrers aus sicherer Entfernung.
Trotz der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fuhr der Mann mit einer nach Abzug der Toleranz festgestellten Geschwindigkeit von 194 km/h – das entspricht eine Überschreitung von 74 km/h.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung war an der Stelle eindeutig erkennbar, unter anderem durch mindestens fünf Verkehrsschilder sowie das deutlich langsamere Fahrverhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Aufgrund dieser klaren Hinweise wird dem Fahrer Vorsatz vorgeworfen.
Die Konsequenzen der Geschwindigkeitsüberschreitung umfassen ein Bußgeld in Höhe von 1.470 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.
Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.
Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.