Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos
Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (13.01.2026), 15.00 Uhr, bis Mittwoch (14.01.2026), 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen VW Tiguan in der Derchinger Straße.
Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte das Auto an der hinteren Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (13.01.2026), 20.00 Uhr, bis Dienstag (14.01.2026), 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Toyota Proace in der Hofer Straße.
Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte die Rücklichter des Toyotas. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Augsburg – Polizei ermittelt nach Betrug
Am vergangenen Sonntag (11.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 37-jährigen Mann um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag.
Der Mann erwarb über eine Verkaufsplattform einen Server und überwies dafür einen Betrag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich an den Unbekannten. Die Ware wurde nicht geliefert.
Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.
Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz
Am Mittwoch (14.01.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 15.20 Uhr bemerkte die Polizeistreifen die abgelaufenen Kennzeichen und leitete eine Verkehrskontrolle ein. Der 28-Jährige versuchte sich offenbar zunächst der Verkehrskontrolle zu unterziehen. In der Soldnerstraße stoppte die Polizeistreife den 28-Jährigen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen dem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen dem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung ermittelt.
Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei stellt Drogen bei Personenkontrolle sicher
Am Donnerstag (15.01.2026) kontrollierte die Polizei am Königsplatz einen 19-Jährigen und fand dabei Drogen.
Die Polizeistreife kontrollierte gegen 03.45 Uhr den 19-Jährigen und fand bei der Kontrolle augenscheinlich Kokain und stellte dieses sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen dem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Am Donnerstag (15.01.2026) entwendeten drei Männer im Alter von 15, 29 und 39 Jahren Gegenstände aus einem Altkleidercontainer sowie einem Elektroschrottcontainer in der Schönbachstraße.
Gegen 01.15 Uhr beobachtete ein Passant die drei Männer und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle befanden sich die Männer in einem Auto in der Nähe der Container. Die Beamten fanden im Auto das entsprechende Diebesgut.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 15-Jährigen, den 29-Jährigen sowie den 39-Jährigen.
Die Männer besitzen jeweils die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Brand
Am Donnerstag (15.01.2026) kam es zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Biermannstraße. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt.
Gegen 10.30 Uhr verständigte ein Anwohner den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten über 30 Personen leichte Verletzungen. Davon wurden rund 11 Personen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
REGION
Mering / St 2380 – Polizei ermittelt nach Raub und Verkehrsunfällen
Am Donnerstag (15.01.2026) raubte ein 22-Jähriger das Fahrrad eines 61-Jährigen. Der 61-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.
Gegen 05.30 Uhr sprach der 22-Jährige den 61-Jährigen zunächst auf dessen Fahrrad an. Kurz darauf packte der 22-Jährigen offenbar den 61-Jährigen und entriss ihm das Fahrrad. Der 61-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der 22-Jährige mit dem Fahrrad. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 54-Jährigen. Der 22-Jährige ging anschließend auf den 54-Jährigen los und flüchtete erneut. Auf seiner Flucht lief der 22-Jährige Richtung Mandichosee. Dabei begab sich der 22-Jährige auf die St 2380 und wurde vom Auto einer 62-Jährigen erfasst. Hierbei verletzte er sich schwer. Der 22-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wird nach erfolgter Behandlung seiner Verletzungen in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Raubes und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 22-Jährigen. Die Polizei ermittelt außerdem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 62-Jährige.
Der 22-Jährige, der 61-jährige Radfahrer, der 54-jährige Autofahrer sowie die 62-jährige Autofahrerin besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.