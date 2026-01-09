Polizeibericht Augsburg vom 09.01.2026

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Donnerstag (08.01.2026) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Treppenhaus in einem Gebäude in der Neuburger Straße.

Gegen 10.00 Uhr meldete ein Mitarbeiter den Vorfall bei der Polizei. Unbekannte besprühten unter anderem eine Eingangstüre und Wände mit Graffiti. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 49-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 49-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 49-Jährigen.

Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 40-Jähriger unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs. Beim Versuch mit seinem Fahrrad loszufahren stürzte er beinahe.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete eine Streife den Vorfall und kontrollierte den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Den 40-Jährigen erwarten keine strafrechtlichen Konsequenzen.

Haunstetten – Polizei ermittelt nach Verstößen gegen das Waffengesetz

Am Donnerstag (08.01.2026) stellte die Polizei in einem Supermarkt in der Hofackerstraße eine Schreckschusspistole mit Platzpatronen sowie ein Einhandmesser sicher.

Gegen 17.45 Uhr stellte der Ladendetektiv einen 53-Jährigen fest. Diesem ragte eine Schreckschusspistole aus seiner Jackentasche. Der Ladendetektiv hielt den 53-Jährigen daraufhin fest und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben der Schreckschusspistole auch Platzpatronen sowie ein Einhandmesser. Der 53-Jährige konnte keinerlei waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Die Beamten stellten die aufgefundenen Waffen und die Munition sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 53-Jährigen.

Der 53-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

