Samstag, Januar 10, 2026
Foto: Sebastian Pfister
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwerer Rückschlag für den FC Augsburg: Matsima fällt lange aus

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der FC Augsburg muss zu Beginn der Rückrunde einen herben personellen Verlust hinnehmen. Innenverteidiger Chrislain Matsima hat sich im Training einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen und wird dem FCA über einen längeren Zeitraum fehlen.

Trainer Manuel Baum bestätigte die Verletzung auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15:30 Uhr) und sprach von einer Verletzung, die das Team deutlich schwäche.

Der Ausfall wiegt besonders schwer, da Matsima in dieser Saison eine tragende Rolle spielte. Abgesehen von einer Gelbsperre am 15. Spieltag stand der Abwehrchef in allen Ligaspielen über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Der 22-Jährige präsentierte sich dabei konstant in starker Form.

Matsima war im vergangenen Sommer nach einer Leihe für rund fünf Millionen Euro fest von der AS Monaco verpflichtet worden und erfüllte die Erwartungen vollumfänglich. Mit einer durchschnittlichen TM-User-Note von 3,39 zählt er zu den besten Feldspielern im Augsburger Kader. Zudem ist der Franzose, der seinen Vertrag im November bis 2030 verlängert hat, mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro aktuell der wertvollste Spieler des FCA.

Neueste Artikel