Mutmaßliche Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

Augsburg-Oberhausen – Am späten Abend kam es im Bereich des Oberhausener Bahnhofs beziehungsweise der Sallingerstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gestern gegen 23.30 Uhr offenbar Schüsse aus einem Wohnhaus abgegeben. Diese sollen aus dem rückwärtigen Bereich eines Gebäudes hinter einer Spielothek erfolgt sein.

Die Polizei rückte daraufhin mit rund einem Dutzend Streifenwagen an. Auch ein Diensthundeführer war im Einsatz. Mehrere Polizeibeamte rüsteten sich teilweise mit schwerer Schutzkleidung und Maschinenpistolen aus. Das betroffene Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, das betreffende Gebäude anschließend durchsucht.

Im Gebäude konnten augenscheinlich auch die Beschuldigten angetroffen werden. Festnahmen erfolgten nach äußerem Eindruck jedoch nicht. Ein Polizeihund kam ebenfalls zum Einsatz, unter anderem zur Suche nach möglichen Sprengstoffen. Verletzte gab es offenbar keine, auch für die Bevölkerung bestand nach bisherigen Informationen keine Gefahr.

Nach rund eineinhalb Stunden wurde der Einsatz beendet und die Sperrungen wieder aufgehoben.

Wie weiter bekannt wurde, hatte es kurz zuvor auch im Raum Aichach einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Die beiden Einsätze standen nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht in Zusammenhang.