Mehrere Polizeieinsätze im Raum Zusmarshausen: Fahren ohne Führerschein, Betrunkener in Gewahrsam und zwei Unfallfluchten

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen hatte am Freitag und Samstag mehrere Einsätze in ihrem Zuständigkeitsbereich. Dabei ging es unter anderem um einen Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis, einen stark alkoholisierten Mann sowie zwei Fälle von Unfallflucht.

Fahren ohne Führerschein in Fischach

In den frühen Morgenstunden des Samstags gegen 0.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Buschelbergstraße in Fischach einen Pkw. Der 50-jährige Fahrer gab zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine anschließende Überprüfung an seiner Wohnanschrift ergab jedoch, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird nun entsprechend ermittelt.

Betrunkener Mann in Diedorf in Gewahrsam genommen

Bereits am Freitag gegen 16 Uhr wurde die Polizei verständigt, da sich eine stark alkoholisierte Person auf dem Gelände einer Tankstelle in Diedorf aufhielt und dieses trotz Aufforderung nicht verlassen wollte. Eine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen traf den 29-jährigen Mann später schlafend auf einem Gehweg an. Da er nicht mehr orientiert war und einen Atemalkoholwert von über zwei Promille aufwies, wurde er in Gewahrsam genommen und nach Hause gebracht. Die Kosten für die Heimfahrt werden ihm in Rechnung gestellt.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Adelsried

Ebenfalls am Freitag gegen 15 Uhr beobachtete eine 32-jährige Zeugin auf einem Supermarktparkplatz in Adelsried, wie eine 59-jährige Autofahrerin beim Einparken mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke hintere Eck eines geparkten Pkw stieß. Die Frau blieb zunächst kurz im Fahrzeug sitzen, parkte dann um und ging einkaufen. Nach dem Einkauf verließ sie den Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte die Verursacherin im Nachhinein ermitteln. Gegen sie wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Der Schaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

Weitere Unfallflucht in Biburg – Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Ulmer Straße in Biburg. Ein 63-jähriger Autofahrer war dort unterwegs, als ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam. Es kam zu einem Streifzusammenstoß, bei dem sein Fahrzeug vorne links beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden.