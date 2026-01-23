Polizei entdeckt illegale Glücksspielrunde in Lechhausen: 19 Personen festgenommen, Einsatzkräfte sichern Bargeld und Wertgegenstände

Augsburg – In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar 2026 durchsuchten Polizeikräfte ein Wohn- und Geschäftshaus im Augsburger Stadtteil Lechhausen. Nach einem richterlichen Beschluss des Amtsgerichts Augsburg drangen die Beamten gegen 23.45 Uhr in eine Privatwohnung ein, die im Visier laufender Ermittlungen stand.

Geheime Glücksspielrunde aufgedeckt

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte 19 Personen, die an einer aufwändig organisierten Glücksspielrunde teilnahmen. Bei der gründlichen Durchsuchung wurden Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, Wertgegenstände im unteren sechsstelligen Bereich sowie alle Glücksspielutensilien sichergestellt.

Ermittlungen gegen 19 Tatverdächtige

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun Ermittlungen gegen 18 Teilnehmer wegen Teilnahme an unerlaubtem Glücksspiel eingeleitet. Gegen den 48-jährigen Wohnungsinhaber wird zusätzlich wegen Veranstaltens eines unerlaubten Glücksspiels ermittelt.

Waffenfund und internationale Beteiligung

Die 18 Teilnehmer stammen aus Deutschland, Griechenland, Vietnam, China und der Türkei. Ein 43-jähriger Gast, der im Besitz einer legal erworbenen scharfen Schusswaffe war, wird zudem wegen eines waffenrechtlichen Verstoßes untersucht. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, während der 48-jährige Wohnungsinhaber die griechische Staatsbürgerschaft hat.