Unbekannte Täter verüben Einbruchsversuche in Augsburger Innenstadtwohnungen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In der Augsburger Innenstadt ereigneten sich am Wochenende zwei Einbruchsversuche, die die Polizei auf den Plan riefen.

Erfolgloser Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Am Samstag, den 10. Januar 2026, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Pranthochstraße einzudringen. Dabei wurden die Haus- und die Kellertür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

Einbruch in Wohnung: Täter durchwühlen Räume

In einem weiteren Fall drangen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Friedrich-List-Straße ein. Dies geschah zwischen Freitag, dem 9. Januar 2026, 17:00 Uhr, und Samstag, dem 10. Januar 2026, 13:45 Uhr. Die Täter beschädigten die Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Räume. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Einbruchsdiebstahls.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.