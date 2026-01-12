Newsletter
24-Jähriger wegen illegalen Autorennens bei Augsburg gestoppt und Führerschein beschlagnahmt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen (10.01.2026) mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hammerschmiede über die Mühlhauser Straße bis nach Affing gerast.

Raserei in der Nacht gestoppt

Gegen 00:20 Uhr fiel der junge Fahrer einer Polizeistreife auf, als er mit Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit und einer Mitfahrerin unterwegs war. Dabei geriet er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, was zu einer gefährlichen Situation führte.

Polizei greift durch

Die Beamten stoppten den 24-Jährigen, untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Polizei ermittelt nun, unter anderem wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gegen ihn.

Ermittlungen laufen

Der 24-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun für seine rücksichtlose Fahrweise verantworten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel