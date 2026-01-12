Newsletter
25-Jähriger Afghane belästigt Passanten und leistet Widerstand in der Augsburger Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 10. Januar 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Zwischenfall mit einem 25-jährigen Mann, der mehrere Passanten belästigte. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam und der Mann verhielt sich unkooperativ.

Polizeikontrolle führt zu Eskalation

Gegen 16:30 Uhr meldete eine Passantin den Vorfall den Polizeibeamten. Der 25-Jährige belästigte und beleidigte andere Personen in der Nähe. Bei der anschließenden Polizeikontrolle zeigte sich der Mann aggressiv und versuchte, die Beamten zu bespucken. Er beleidigte die Beamten mehrfach und leistete aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Polizei nimmt Verdächtigen in Gewahrsam

Letztlich gelang es den Beamten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der 25-Jährige tritt mit afghanischer Staatsangehörigkeit auf.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

