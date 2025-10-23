Unfall auf A8 bei Dasing: Unfallverursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Augsburg (ots) – Auf der Autobahn A8 ereignete sich am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Dabei wurde niemand verletzt. Ein Unfallbeteiligter beging Fahrerflucht.

Unfallhergang auf der A8

Gegen 06:20 Uhr war ein noch unbekannter Fahrer in einem schwarzen BMW in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Dasing wechselte er plötzlich die Fahrspur. Dies führte dazu, dass ein 32-jähriger Fahrer eines Toyotas eine Vollbremsung machen musste.

Verluste der Kontrolle und Sachschaden

Dieser Kontrollverlust führte dazu, dass der Toyota-Fahrer die Betonmauer in der Mitte der Autobahn touchierte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.