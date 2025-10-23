Verkehrsunfall in Augsburger Innenstadt: Keine Verletzten, 7.000 Euro Sachschaden

Augsburg – Am Mittwoch, den 22. Oktober 2015, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich An der blauen Kappe/Gesundbrunnenstraße in der Augsburger Innenstadt. Ein 65-jähriger Autofahrer mit kanadischer Staatsbürgerschaft befuhr die Volkhartstraße in nordwestliche Richtung.

Unfallhergang im Kreuzungsbereich

Zur gleichen Zeit fuhr eine 59-jährige deutsche Autofahrerin auf der Klinkertorstraße in südwestlicher Richtung. Beide Fahrer gaben unabhängig voneinander an, dass die jeweilige Ampel grünes Licht zeigte, weshalb sie in den Kreuzungsbereich einfuhren.

Glück im Unglück

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.