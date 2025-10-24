Newsletter
Freitag, Oktober 24, 2025
Verkehrsunfall in Augsburg: Auto kollidiert mit E-Scooter, eine Person leicht verletzt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Lechhausen kam es am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in der Neuburger Straße. Eine Person erlitt dabei Verletzungen.

Unfallursache an der Kreuzung

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuburger Straße. An der Kreuzung zur Tauroggener Straße übersah sie offenbar beim Abbiegen eine 42-jährige E-Scooter-Fahrerin, die parallel auf dem Radstreifen unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Unfallfolgen und Ermittlungen

Die 42-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen versorgte die Frau vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die 20-Jährige besitzt die deutsche, die 42-Jährige die thailändische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

