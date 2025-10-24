Augsburg: 23-Jährige fährt betrunken auf Straßenbahngleise und verursacht 5.000 Euro Schaden

Augsburg – Am Freitagmorgen kam es in Hochfeld zu einem ungewöhnlichen Vorfall, als eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf die Straßenbahngleise der Haunstetter Straße geriet. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war.

Fahrerin landet mit Pkw auf Straßenbahngleisen

Gegen 02:00 Uhr bog die Fahrerin von der Rote-Torwall-Straße auf die Haunstetter Straße ab. Anstatt jedoch die reguläre Fahrbahn zu nutzen, fuhr sie auf die Gleise der Straßenbahn. Dort setzte sie ihre Fahrt fort, bis das Auto mit dem Unterboden aufsetzte und im Gleisbett stecken blieb.

Atemalkoholtest ergibt 1,6 Promille

Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund dessen wurde bei der 23-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden.

Sachschaden und rechtliche Konsequenzen

Der Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Gleisbett wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums. Die Frau besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.