Freitag, Oktober 24, 2025
Oldtimer-Porsche in Augsburg-Hochfeld beschädigt: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht von Mittwoch (22. Oktober 2025) auf Donnerstag (23. Oktober 2025) kam es in der Haunstetter Straße in Augsburg-Hochfeld zu einer Sachbeschädigung. Ein dort geparkter Porsche Oldtimer wurde mutwillig beschädigt.

Porsche Oldtimer in Augsburg beschädigt

Der Besitzer des Fahrzeugs hatte seinen Porsche am rechten Fahrbahnrand bei der Hausnummer 19 ½ abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass der rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Augsburg Süd sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

