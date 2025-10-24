Messerangriff in Kissing: Vier Verletzte, Tatverdächtiger in Haft wegen versuchten Totschlags

Augsburg (ots) – In der Nacht auf Mittwoch, den 22. Oktober 2025, ereignete sich in einer Asylunterkunft in der Auenstraße in Kissing ein schwerer Vorfall. Ein Streit zwischen zwei 31-jährigen Bewohnern entwickelte sich zu einer Messerattacke, bei der vier Personen verletzt wurden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Streit eskaliert in Asylunterkunft

Gegen 01:15 Uhr kam es in der Unterkunft zu einem Streit zwischen zwei gleichaltrigen Bewohnern. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff einer der Männer den anderen mit einem Messer an. Zwei weitere Bewohner, im Alter von 30 und 32 Jahren, schritten ein und konnten den Angreifer überwältigen. Einsatzkräfte der Polizei trafen kurz darauf ein und nahmen den 31-jährigen Angreifer fest. Alle am Vorfall Beteiligten erlitten Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Der festgenommene 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Augsburg.

Hintergründe und Ermittlungen

Alle Betroffenen des Vorfalls sind afghanische Staatsangehörige. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.