Freitag, Oktober 24, 2025
Unfallflucht in Lechhausen: Suche nach Zeugen nach Schaden auf Supermarktparkplatz
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Meraner Straße in Lechhausen ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete.

Unfall in Abwesenheit des Autobesitzers

Ein 61-jähriger Mann parkte gegen 09:50 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts. In seiner Abwesenheit wurde das Fahrzeug offenbar von einem Transporter touchiert. Der Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach davon, ohne den Schaden zu melden.

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel