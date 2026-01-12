Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter touchiert blauen Opel Corsa in Reeseallee, Polizei bittet um Hinweise

Kriegshaber – In der Reeseallee im Bereich der 40er Hausnummern ereignete sich am Sonntag, den 11. Januar 2026, eine Unfallflucht, wie die Polizei mitteilt.

Unfall in der Nacht

Gegen 21:45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer beim Wenden mit einem blauen Opel Corsa. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Fahndung nach dem Unfallflüchtigen

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Unfallverursacher mit einem silbernen BMW oder Mercedes unterwegs. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.