Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter touchiert blauen Opel Corsa in Reeseallee, Polizei bittet um Hinweise
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter touchiert blauen Opel Corsa in Reeseallee, Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Kriegshaber – In der Reeseallee im Bereich der 40er Hausnummern ereignete sich am Sonntag, den 11. Januar 2026, eine Unfallflucht, wie die Polizei mitteilt.

Unfall in der Nacht

Gegen 21:45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer beim Wenden mit einem blauen Opel Corsa. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Fahndung nach dem Unfallflüchtigen

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Unfallverursacher mit einem silbernen BMW oder Mercedes unterwegs. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel