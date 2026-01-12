Polizei stoppt gestohlenes E-Bike-Ladung auf der A8 bei Adelzhausen

Am Freitag, den 9. Januar 2026, kontrollierte die Polizei an der Anschlussstelle Adelzhausen auf der A8 in Fahrtrichtung München ein Fahrzeuggespann aus einem Auto und Anhänger. Dabei entdeckten die Beamten mehrere gestohlene E-Bikes.

Gestohlene E-Bikes auf der A8 entdeckt

Bei der Polizeikontrolle um 19.45 Uhr fanden die Beamten fünf E-Bikes, deren Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich liegt. Vier der Fahrräder waren bereits als gestohlen gemeldet. Außerdem war auf dem mitgeführten Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht und der Anhänger selbst nicht zugelassen.

Sicherstellung der Beweismittel und Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei stellte die E-Bikes sowie das Kennzeichen des Anhängers sicher. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde den Beteiligten untersagt. Der 37-jährige Fahrer, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde zur weiteren Ermittlung zur Dienststelle gebracht. Die Vorwürfe gegen ihn umfassen unter anderem Hehlerei und Urkundenfälschung.