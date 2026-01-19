Polizei stoppt mehrere Verkehrssünder bei Kontrolle auf B16 bei Rain am Lech

Am Freitag, den 16. Januar 2026, führte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth eine umfassende Kontrolle auf der B16 bei der Lechbrücke in Rain am Lech und Geschwindigkeitsmessungen in Mittelstetten durch. In der vierstündigen Maßnahme von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr überprüften die Beamten rund 70 Fahrzeuge.

Verstöße gegen die Fahrerlaubnis

Bei den Kontrollen wurden zwei Fahrer ohne gültigen Führerschein entdeckt: Ein 36-jähriger Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit sowie ein 25-jähriger Deutscher. In beiden Fällen verhinderten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Drogenverdacht bei Fahrer

Ein 26-jähriger Autofahrer zeigte bei der Kontrolle drogentypisches Verhalten und wurde positiv auf Cannabis getestet. Die Polizei ordnete eine Blutabnahme an und untersagte die Weiterfahrt. Gegen den syrischen Staatsbürger wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrolle

Zusätzlich stellten die Beamten bei der Geschwindigkeitskontrolle fest, dass rund 30 Autofahrer zu schnell unterwegs waren und entsprechend beanstandet wurden.