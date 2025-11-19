Newsletter
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Senior verliert Kontrolle: Mehrere Verletzte bei Unfall in Augsburg

Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Mittwoch, den 19. November 2025, kam es in der Eichleitnerstraße in Göggingen zu einem Verkehrsunfall.

Unfallhergang: Verkehrskollision mit mehreren Fahrzeugen

Gegen 14:15 Uhr verlor ein 78-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden 29-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden zusätzlich drei am Fahrbahnrand geparkte Autos beschädigt. Das Fahrzeug des Seniors kippte in Folge des Aufpralls zur Seite. Die Feuerwehr musste den Mann befreien.

Verletzte und Abschleppmaßnahmen

Sowohl die Fahrzeuge des 78-Jährigen als auch des 29-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der 78-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der 29-jährige Fahrer und seine 39-jährige Beifahrerin wurden zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Polizeiliche Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. Zudem steht ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung im Raum. Die Beteiligten haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten: Der 78-Jährige besitzt die deutsche, der 29-Jährige die türkische und die 39-Jährige ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel