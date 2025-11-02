Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
12 C
London
type here...
Subscribe
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Betrunkene 39-Jährige nach Zechbetrug und Angriff auf Mitarbeiterin in Augsburger Gasthaus festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg ereignete sich am Freitag, den 31. Oktober 2025, ein Vorfall, der in einem Gasthaus in der Annastraße begann und mit einer Festnahme endete. Eine 39-jährige deutsche Staatsbürgerin beging zunächst Zechbetrug und Diebstahl, bevor sie von der Polizei festgenommen wurde.

Auseinandersetzung im Gasthaus

Die Frau war stark alkoholisiert und wurde wegen ihres Zustandes nicht weiter bedient. Als Reaktion beleidigte sie eine 44-jährige Mitarbeiterin, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin, und konnte ihre konsumierten Getränke nicht bezahlen. Beim Versuch, das Gasthaus zu verlassen, wurde sie von der Mitarbeiterin aufgehalten, woraufhin sie die Angestellte mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf schlug.

Flucht und Festnahme

Nach der Auseinandersetzung floh die 39-Jährige, wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen eines weiteren Polizeieinsatzes gefunden. Bei ihr wurde diverses Diebesgut sichergestellt. Aufgrund eines möglichen psychischen Ausnahmezustands und der Gefahr weiterer Straftaten wurde die Frau von der Polizei in ein Krankenhaus eingewiesen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel