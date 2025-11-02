Betrunkene 39-Jährige nach Zechbetrug und Angriff auf Mitarbeiterin in Augsburger Gasthaus festgenommen

In Augsburg ereignete sich am Freitag, den 31. Oktober 2025, ein Vorfall, der in einem Gasthaus in der Annastraße begann und mit einer Festnahme endete. Eine 39-jährige deutsche Staatsbürgerin beging zunächst Zechbetrug und Diebstahl, bevor sie von der Polizei festgenommen wurde.

Auseinandersetzung im Gasthaus

Die Frau war stark alkoholisiert und wurde wegen ihres Zustandes nicht weiter bedient. Als Reaktion beleidigte sie eine 44-jährige Mitarbeiterin, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin, und konnte ihre konsumierten Getränke nicht bezahlen. Beim Versuch, das Gasthaus zu verlassen, wurde sie von der Mitarbeiterin aufgehalten, woraufhin sie die Angestellte mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf schlug.

Flucht und Festnahme

Nach der Auseinandersetzung floh die 39-Jährige, wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen eines weiteren Polizeieinsatzes gefunden. Bei ihr wurde diverses Diebesgut sichergestellt. Aufgrund eines möglichen psychischen Ausnahmezustands und der Gefahr weiterer Straftaten wurde die Frau von der Polizei in ein Krankenhaus eingewiesen.