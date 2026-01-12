Newsletter
Unfall mit Fahrerflucht in Augsburg: Unbekannter rammt Wohnmobil in Hochzoll
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall mit Fahrerflucht in Augsburg: Unbekannter rammt Wohnmobil in Hochzoll

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waxensteinstraße im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Gegen 17:45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Transporter ein geparktes Wohnmobil der Marke Fiat, wobei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Der Vorfall beschäftigt nun die Polizei, die wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der flüchtige Fahrer bleibt vorerst unbekannt, und erste Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise. Sollten Sie Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer geben können, werden Sie gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu kontaktieren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

