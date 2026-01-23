type here...
Großrazzia in Augsburger Bordell: Zwei Deutsche wegen Betrugsverdacht verhaftet
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, führte die Kriminalpolizei Augsburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine großangelegte Durchsuchungsaktion in einem Bordell in der Gubener Straße sowie weiteren Objekten im Stadtgebiet durch. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs.

Durchsuchungen und Festnahmen

Im Zuge der Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Haftbefehle, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassen wurden. Die Stadt Augsburg war als Ordnungsbehörde ebenfalls an den Maßnahmen beteiligt.

Zwei Personen in Untersuchungshaft

Zwei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden festgenommen und am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Augsburg werden fortgesetzt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

