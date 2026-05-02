Grünen-Chefin kritisiert Merz wegen US-Truppenabzug
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grünen-Chefin kritisiert Merz wegen US-Truppenabzug

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Parteichefin Franziska Brantner warnt angesichts des angekündigten Teilabzugs der US-Truppen davor, außenpolitisch auf US-Präsident Donald Trump zu vertrauen.

Friedrich Merz am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Deutschland zeige, wie gefährlich es sei, sich in Verteidigungsfragen auf Trump zu verlassen, sagte Brantner dem Nachrichtenportal T-Online. Sie sieht dabei auch eine Führungsschwäche bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Statt klarer Antworten liefere Kanzler Merz nur ein Hin und Her und ein Zögern – sowohl gegenüber Washington als auch in Europa. Sie fordert: Deutschland brauche jetzt einen “eindeutigen Kurs: mehr europäische Zusammenarbeit und den entschlossenen Aufbau einer gemeinsamen europäischen Verteidigung”.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Polizei & Co

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B12 bei Wildpoldsried

0
WILDPOLDSRIED – Am Samstagnachmittag, den 2. Mai 2026, hat...
FC Augsburg

Krankenbett statt Experteneinsatz: Ex-Augsburg-Profi Sascha Mölders notoperiert

0
Große Aufregung um Sascha Mölders: Der frühere Bundesliga-Stürmer musste...
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
FC Augsburg

Darf man träumen? Der FC Augsburg feiert wichtigen Auswärtssieg in Bremen

0
Der FC Augsburg landete im vorletzten Auswärtsspiel der Saison einen wichtigen Sieg. Bei Werder Bremen holten sich die Schwaben mit einem 3:1 drei Zähler, die in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden könnten. Ein Traum ist noch am Leben.