Augsburger Panther holen Punkt in Wolfsburg

Die Augsburger Panther haben am Freitagabend im direkten Duell um einen Platz in den Top Ten der Deutschen Eishockey Liga einen wichtigen Punkt geholt, mussten sich bei den Grizzlys Wolfsburg am Ende jedoch knapp mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. In einer wechselhaften Partie belohnte sich der AEV spät für eine starke Schlussphase, verlor den Zusatzpunkt aber in der Overtime.

Glückliche Panther-Führung

Der erste Abschnitt gehörte klar den Hausherren. Wolfsburg bestimmte Tempo und Spielgeschehen, ließ jedoch beste Chancen ungenutzt. Die Panther agierten fehleranfällig, blieben aber dank Garteig im Spiel. Wie so oft im Eishockey nutzte Augsburg seine erste echte Gelegenheit eiskalt: Alex Blank traf nach Zuspiel von Alex Grenier und Anthony Louis aus dem Slot unter die Latte zur schmeichelhaften 1:0-Führung (16.). Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Ausgleich verdient – Spiel wird ausgeglichener

Der Wolfsburger Ausgleich ließ im zweiten Drittel nicht lange auf sich warten. Nach einem Aufbaufehler der Panther nutzte Keaton Thompson den freien Raum und traf mit einem platzierten Schuss zum 1:1 (23.). In der Folge steigerten sich die Augsburger deutlich, das Spiel wurde ausgeglichener. Beide Teams erspielten sich Chancen, weitere Tore fielen im Mittelabschnitt jedoch nicht.

Starkes Schlussdrittel bringt verdienten Punkt

Im letzten Drittel zeigte der AEV seine beste Leistung des Abends und übernahmen über weite Strecken die Kontrolle. Dennoch ging zunächst erneut Wolfsburg in Führung: Thompson traf zum zweiten Mal an diesem Abend (46.). Augsburg antwortete mit einem sehenswerten Angriff, den Grenier nach Vorarbeit von Blank und Louis zum 2:2 abschloss (52.). Als die Panther auf den Führungstreffer drängten, brachte Machacek die Grizzlys erneut nach vorne (56.). Augsburg blieb jedoch dran, zog 150 Sekunden vor Schluss den Torhüter und wurde belohnt: Riley Damiani traf fünf Sekunden vor dem Ende nach Zuspiel von Joe Cramarossa zum umjubelten 3:3.

Entscheidung in der Verlängerung

In der Overtime nutzten die Grizzlys eine umstrittene Wechsel-Situation konsequent aus. Matt White kam nach einem langen Pass frei durch und verwandelte den Alleingang zum Siegtreffer. Damit sicherte sich Wolfsburg den Zusatzpunkt, während die Panther mit einem verdienten Zähler die Heimreise antraten.