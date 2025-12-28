Augsburger Panther unterliegen Mannheim nach starkem Kampf im Penaltyschießen

Die Augsburger Panther mussten sich nach dem peinlichen Auftritt in Dresden im heimischen Curt-Frenzel-Stadion auch dem Topteam Adler Mannheim knapp geschlagen geben. Nach einem hart umkämpften Spiel blieb dem AEV beim 2:3 nach Penaltyschießen zumindest ein Zähler.

Nach dem schwachen Auftritt und der damit verbundenen Pleite in Dresden am Freitag (wir berichteten) präsentierten sich die Augsburger Panther am Sonntag vor ausverkauftem Haus von Beginn an engagiert. Die Mannschaft stellte sich offensiv und defensiv gut auf den Gegner ein, das Spitzenteam aus Mannheim blieb jedoch stets gefährlich. Immer wieder erarbeitete sich der AEV Chancen und konnte gegen den Favoriten mithalten.

Spannendes Spiel bis zuletzt

Trotz deutlich mehr Spielanteilen konnten sich die Adler in einer intensiv geführten Partie nicht wirklich absetzen, das Ergebnis blieb bis zum Ende umkämpft. Einen Treffer von Kunyk (14.) konnte Michaelis nur wenig später für den MERC ausgleichen (15.). Weil Heim kurz vor der Pause noch zum zweiten Gästetreffer abfälschen konnte (19.), gingen die Hausherren trotz eines bemühten Startdrittels mit einem Rückstand in die erste Pause. Augsburg zeigte aber besonders im zweiten Drittel den nötigen Einsatz und Druck und erkämpfte sich den Ausgleich zum 2:2. Bast hatte eine scharfe Hereingabe von Schemitsch im Tor unterbringen können (30.). Die Zuschauer erlebten eine mutige und couragierte Leistung der Panther, in der auch starke Paraden von Torhüter Peyton Jones zu sehen waren.

Nur Mattinen trifft im Penaltyschießen

Weil in der zweiten Spielhälfte kein Treffer mehr fallen wollte, musste der Gewinner in einer Zusatzschicht gefunden werden. Am Ende musste sich der AEV im Penaltyschießen mit 2:3 geschlagen geben; Mannheim erzielte den entscheidenden Treffer durch Mattinen.

Trotz der Niederlage war die Leistung der Panther ein deutliches Signal in eine positive Richtung: kämpferisch, engagiert und mit einem verbesserten Spielaufbau konnte Augsburg dem Favoriten aus Mannheim alles abverlangen. Wäre der ein oder andere Abschluss statt am Pfosten im Tor gelandet, hätte mehr als der eine Zähler herausspringen können.

Weiter geht es für die Schwaben nun am 30. Dezember mit dem Derby in München.