In Augsburg fliegen die Bäume: 3. Weihnachtsbaumweitwurf am 25. Januar

Am Sonntag, 25. Januar, lädt die Stadt Augsburg zum 3. Weihnachtsbaumweitwurf-Wettbewerb ein. Treffpunkt ist der Waldeingang an der Ilsungstraße. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Groß und Klein können beim außergewöhnlichen Wettbewerb ihre Kräfte messen. Kinder, Frauen und Männer treten jeweils in eigenen Kategorien gegeneinander an. Als Wurfgeschosse dienen ausgediente heimische Weihnachtsbäume, die vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Eigene Bäume dürfen nicht mitgebracht werden.

Erlaubt sind der klassische Speerwurf sowie der Highlander-Überschlagwurf – sowohl rückwärts als auch vorwärts. Aus Sicherheitsgründen sind gedrehte Hammerwürfe nicht gestattet.

Der Weihnachtsbaumweitwurf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Freizeitereignis entwickelt und sorgt regelmäßig für sportlichen Ehrgeiz und gute Stimmung.