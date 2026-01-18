Newsletter
Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Augsburg-Lechhausen: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Augsburg-Lechhausen: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, dem 17. Januar 2026, ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Steinernen Furt in Lechhausen ein Unfall. Eine noch unbekannte Person kollidierte beim Ausparken mit einem grauen Skoda.

Unfallverursacher flüchtet vom Ort des Geschehens

Der Unfallverursacher, der mit einem silbernen Ford unterwegs war, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Skoda wurde das Fahrzeugheck beschädigt, was einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter 0821/323-2310 mitgeteilt werden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

