Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in Taiting auf der St.-Emeran-Straße zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Laut Angaben der Polizei befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Friedberg gegen 15:25 Uhr die Straße in westliche Richtung, als er mit einer 76-jährigen Anwohnerin kollidierte. Die Frau wurde durch den Aufprall mehrere Meter weggeschleudert und blieb schwerstverletzt auf der Fahrbahn liegen.

Mehrere Ersthelfer sowie zwei Notärzte versuchten umgehend, die lebensgefährlich verletzte Fußgängerin zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen erlag die 76-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen.

Der Autofahrer und mehrere Ersthelfer erlitten einen Schock und wurden – ebenso wie Angehörige der Verstorbenen – vom Kriseninterventionsteam betreut. Die genaue Unfallursache ist noch unklar; die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Unfallgutachter mit der Klärung des Hergangs beauftragt.

Im Einsatz befanden sich unter anderem die Feuerwehr Taiting, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie zwei Notärzte. Die St.-Emeran-Straße blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 20:00 Uhr vollständig gesperrt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821 / 323-1710 zu melden.