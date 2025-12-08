Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild
Polizei & CoAichach FriedbergNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in Taiting auf der St.-Emeran-Straße zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Laut Angaben der Polizei befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Friedberg gegen 15:25 Uhr die Straße in westliche Richtung, als er mit einer 76-jährigen Anwohnerin kollidierte. Die Frau wurde durch den Aufprall mehrere Meter weggeschleudert und blieb schwerstverletzt auf der Fahrbahn liegen.

Mehrere Ersthelfer sowie zwei Notärzte versuchten umgehend, die lebensgefährlich verletzte Fußgängerin zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen erlag die 76-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Kopfverletzungen.

Der Autofahrer und mehrere Ersthelfer erlitten einen Schock und wurden – ebenso wie Angehörige der Verstorbenen – vom Kriseninterventionsteam betreut. Die genaue Unfallursache ist noch unklar; die Staatsanwaltschaft Augsburg hat einen Unfallgutachter mit der Klärung des Hergangs beauftragt.

Im Einsatz befanden sich unter anderem die Feuerwehr Taiting, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie zwei Notärzte. Die St.-Emeran-Straße blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 20:00 Uhr vollständig gesperrt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821 / 323-1710 zu melden.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...

Neueste Artikel