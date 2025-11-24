Newsletter
Diebstahl eines E-Scooters auf Rastplatz Augsburg-Ost: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Diebstahl eines E-Scooters auf Rastplatz Augsburg-Ost: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 23. November 2025, ereignete sich auf dem Autobahnrastplatz Augsburg-Ost in Fahrtrichtung München ein Diebstahl. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein E-Scooter der Marke Xiaomi, Typ Electronic Scooter 5, von einem oder mehreren unbekannten Tätern entwendet.

Details zum Diebstahl auf dem Rastplatz Augsburg-Ost

Der gestohlene E-Scooter hat einen geschätzten Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich hinterlassen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlung aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu wenden. Die Ermittlungen laufen weiterhin, um den oder die Täter ausfindig zu machen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

