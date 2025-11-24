Illegales Autorennen in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt Zeugen gesucht

Augsburg – Am Samstag, den 22. Januar 2025, wurden mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße in Richtung Innenstadt gesichtet. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen.

Zeugen melden rasante Autofahrer

Gegen 14:00 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Fahrzeuge, die sich gegenseitig überholten, mit aktivierten Warnblinkern und Hupen in Richtung Stadtzentrum fuhren. Die Polizei reagierte schnell und führte Kontrollen einiger verdächtiger Fahrzeuge durch.

Ermittlungen laufen

Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen und die Beteiligten des mutmaßlichen illegalen Rennens zu identifizieren.