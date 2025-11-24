Newsletter
Montag, November 24, 2025
6.5 C
London
type here...
Subscribe
Illegales Autorennen in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt Zeugen gesucht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Illegales Autorennen in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstag, den 22. Januar 2025, wurden mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße in Richtung Innenstadt gesichtet. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen.

Zeugen melden rasante Autofahrer

Gegen 14:00 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Fahrzeuge, die sich gegenseitig überholten, mit aktivierten Warnblinkern und Hupen in Richtung Stadtzentrum fuhren. Die Polizei reagierte schnell und führte Kontrollen einiger verdächtiger Fahrzeuge durch.

Ermittlungen laufen

Die Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen und die Beteiligten des mutmaßlichen illegalen Rennens zu identifizieren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.

Neueste Artikel