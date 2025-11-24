Newsletter
Montag, November 24, 2025
6.5 C
London
type here...
Subscribe
Alkoholisierte Tschechische Diebe in Augsburg nach E-Bike-Klau festgenommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alkoholisierte Tschechische Diebe in Augsburg nach E-Bike-Klau festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Am Sonntag, den 23. November 2025, stahlen ein 31-jähriger und ein 26-jähriger Mann ein Fahrrad aus der Völkstraße in Augsburg. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Männer gegen 23:00 Uhr dabei, wie sie ein E-Bike davontrugen und alarmierte die Polizei.

Polizei stellt E-Bike sicher und findet Diebesgut

Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Verdächtigen vor Ort stoppen und das gestohlene Fahrrad sicherstellen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten einen Bolzenschneider sowie weiteres Diebesgut. Die zwei Männer verhielten sich alkoholisiert und aggressiv und beleidigten die Polizeibeamten während der Anzeigenaufnahme.

Beschuldigte Männer in Gewahrsam genommen

Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens verbrachten die Männer die restliche Nacht in Polizeigewahrsam. Das gestohlene Fahrrad, ein E-Mountainbike der Marke Corratec, konnte bislang keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet daher um Hinweise von Zeugen oder dem Besitzer des E-Bikes unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Die beiden Männer sind tschechische Staatsangehörige.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Polizeipräsidium Oberpfalz

Drei Tote bei schwerem Unfall auf A 93 nahe Ponholz: Autobahn teilweise gesperrt

0
Am 24. November 2025 ereignete sich auf der Autobahn...
Polizeipräsidium Oberfranken

Mann nach mutmaßlichem Angriff auf Kinderwagen in Hirschaid festgenommen

0
HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann wurde am Morgen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.

Neueste Artikel