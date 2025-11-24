Alkoholisierte Tschechische Diebe in Augsburg nach E-Bike-Klau festgenommen

Augsburg (ots) Am Sonntag, den 23. November 2025, stahlen ein 31-jähriger und ein 26-jähriger Mann ein Fahrrad aus der Völkstraße in Augsburg. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Männer gegen 23:00 Uhr dabei, wie sie ein E-Bike davontrugen und alarmierte die Polizei.

Polizei stellt E-Bike sicher und findet Diebesgut

Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Verdächtigen vor Ort stoppen und das gestohlene Fahrrad sicherstellen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten einen Bolzenschneider sowie weiteres Diebesgut. Die zwei Männer verhielten sich alkoholisiert und aggressiv und beleidigten die Polizeibeamten während der Anzeigenaufnahme.

Beschuldigte Männer in Gewahrsam genommen

Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens verbrachten die Männer die restliche Nacht in Polizeigewahrsam. Das gestohlene Fahrrad, ein E-Mountainbike der Marke Corratec, konnte bislang keinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet daher um Hinweise von Zeugen oder dem Besitzer des E-Bikes unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Die beiden Männer sind tschechische Staatsangehörige.