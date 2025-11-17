Alkoholisierter Pedelec-Fahrer in Augsburg verursacht Unfall mit Verkehrszeichen – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit

Am Sonntag, den 16. November 2025, ereignete sich in der Gögginger Straße in Augsburg ein Unfall mit einem alkoholisierten Pedelec-Fahrer. Der 43-jährige Mann kollidierte gegen 17:00 Uhr mit einem Verkehrszeichen und zog sich dabei leichte Kopfverletzungen zu.

Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Nach dem Unfall wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses veranlassten die Polizeibeamten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholgehalt im Blut festzustellen.

Keine Sachschäden, aber Ermittlungen eingeleitet

Trotz des Unfalls entstand weder am Verkehrszeichen noch am Pedelec ein Sachschaden. Dennoch hat die Polizei Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-Jährigen aufgenommen. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.