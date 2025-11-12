Newsletter
Augsburg: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt und Blutentnahme angeordnet
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Dienstag, dem 11. November 2025, in der Austraße von der Polizei wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss angehalten.

Polizeikontrolle deckt drogentypisches Verhalten auf

Gegen 20.30 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife während einer Verkehrskontrolle auf. Die Beamten bemerkten drogentypisches Verhalten, woraufhin ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde.

Drogenschnelltest schlägt auf Cannabis an

Der Test reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizei verhinderte daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei geht aktuell den weiteren rechtlichen Schritten nach, um den Fall zu klären und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

