Mittwoch, November 19, 2025
Augsburg: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrten von Jugendlichen unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Königsplatz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrten von Jugendlichen unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Königsplatz

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Innenstadt von Augsburg ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch, den 19. November 2025, zwei Vorfälle unter Einfluss von Alkohol und Drogen, bei denen junge Männer versuchten, mit E-Scootern zu fahren.

Polizeikontrolle verhindert E-Scooter-Fahrten

Der erste Vorfall geschah um 00:40 Uhr am Königsplatz, als ein 16-jähriger Jugendlicher versuchte, einen E-Scooter zu aktivieren. Während einer Polizeikontrolle fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm auf, woraufhin die Fahrt unterbunden wurde.

E-Scooter-Fahrt unter Alkoholeinfluss

Etwa 30 Minuten später, gegen 01:10 Uhr, kontrollierte die Polizei ebenfalls am Königsplatz einen 24-jährigen Mann, der versuchte, mit einem E-Scooter wegzufahren. Aufgrund von Alkoholgeruch entschied die Polizei, auch diese Fahrt zu vereiteln.

Hintergründe zu den Vorfällen

Der 16-jährige Jugendliche besitzt die syrische Staatsangehörigkeit, während der 24-jährige Mann die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit hat.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

