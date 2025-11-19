Augsburg: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrten von Jugendlichen unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Königsplatz

Augsburg (ots) – In der Innenstadt von Augsburg ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch, den 19. November 2025, zwei Vorfälle unter Einfluss von Alkohol und Drogen, bei denen junge Männer versuchten, mit E-Scootern zu fahren.

Polizeikontrolle verhindert E-Scooter-Fahrten

Der erste Vorfall geschah um 00:40 Uhr am Königsplatz, als ein 16-jähriger Jugendlicher versuchte, einen E-Scooter zu aktivieren. Während einer Polizeikontrolle fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm auf, woraufhin die Fahrt unterbunden wurde.

E-Scooter-Fahrt unter Alkoholeinfluss

Etwa 30 Minuten später, gegen 01:10 Uhr, kontrollierte die Polizei ebenfalls am Königsplatz einen 24-jährigen Mann, der versuchte, mit einem E-Scooter wegzufahren. Aufgrund von Alkoholgeruch entschied die Polizei, auch diese Fahrt zu vereiteln.

Hintergründe zu den Vorfällen

Der 16-jährige Jugendliche besitzt die syrische Staatsangehörigkeit, während der 24-jährige Mann die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit hat.