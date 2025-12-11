Illertissen/Unterroth – Auf der Kreisstraße NU5 kam es am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, gegen 18.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei 15-jährige Mädchen waren mit einem sogenannten Microcar – einem Leichtkraftfahrzeug mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h – in Richtung Unterroth unterwegs, als ein 20-jähriger Audi-Fahrer von hinten auf das Fahrzeug auffuhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge erkannte der junge Autofahrer die geringe Geschwindigkeit des Microcars zu spät und prallte nahezu ungebremst in dessen Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Leichtkraftfahrzeug nach links von der Fahrbahn geschleudert und überschlug sich auf einer angrenzenden Wiese um 180 Grad.

Die 15-jährige Fahrerin erlitt dabei schwerste Verletzungen und musste notärztlich versorgt werden. Ihre gleichaltrige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren die Feuerwehren Illertissen, Jedesheim und Unterroth im Einsatz.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Unfallanalytiker hinzugezogen, um die Spurenlage zu sichern und bei Bedarf ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie die anschließende Unfallaufnahme blieb die NU5 mehrere Stunden voll gesperrt.