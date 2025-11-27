Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
Augsburg: Polizeikontrolle stoppt Autofahrer wegen unzulässiger Fahrzeugbeleuchtung in Lechhausen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Mittwochnachmittag, dem 26. November 2025, wurde ein 38-jähriger Autofahrer in der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen von der Polizei kontrolliert. Grund für die Kontrolle war eine unzulässige Beleuchtung seines Fahrzeugs.

Unzulässige Leuchtmittel entdeckt

Gegen 14 Uhr blendeten die Abblendlichter des Autos die vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung, woraufhin die Beamten den Mann anhielten. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die verbauten Leuchtmittel nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt des Fahrers untersagt.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Straßenzulassungsordnung

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenzulassungsordnung ein. Der 38-jährige Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

