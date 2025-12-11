Augsburger Panther verlängern mit Enrico Henriquez

Die Augsburger Panther setzen weiter auf Kontinuität in ihrem Kader und haben den Vertrag mit Enrico Henriquez für die PENNY DEL-Saison 2026–2027 verlängert. Der 24-Jährige zählt in der aktuellen Spielzeit zu den auffälligsten Leistungsträgern im Team und hat sich mit konstant starken Auftritten fest im Line-up etabliert.

Stabiler Einfluss auf beiden Seiten des Eises

Im Sommer aus Ingolstadt verpflichtet, überzeugte Henriquez von Beginn an mit seiner kompromisslosen, intensiven Spielweise. In 25 Partien brachte es der Linksschütze zwar auf fünf Scorerpunkte, doch sein tatsächlicher Wert liegt weit darüber: Er gilt als einer der effektivsten Forechecker im Kader, zeigt enormes physisches Engagement und blockt so viele Schüsse wie kein anderer Augsburger Angreifer. Auch ligaweit gehört er mit dieser Disziplin zu den besten Spielern.

Bereits 193 DEL-Einsätze stehen für Henriquez zu Buche. Seinen ersten Profivertrag in der PENNY DEL unterschrieb er 2020 beim ERC Ingolstadt – unter der sportlichen Leitung von Larry Mitchell.

Mitchell: „Typen wie ihn braucht jedes Kollektiv“

Auch heute ist Mitchell voll des Lobes für den 174 cm großen und 87 kg schweren Stürmer:

„Wir wussten sehr genau, welchen Wert ein Spieler wie Chico für ein Team hat. Er kennt seine Rolle, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, bringt viel Energie aufs Eis und blockt Schüsse mit vollem Körpereinsatz. Typen wie ihn braucht jedes Kollektiv“, so der Sportdirektor über den Angreifer mit der Rückennummer 52.

Mit der Vertragsverlängerung sichert sich der AEV damit einen Spieler, der Einsatzbereitschaft, Teamorientierung und Stabilität verkörpert – Eigenschaften, die für die kommende Saison erneut von großer Bedeutung sein werden.

