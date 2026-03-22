Jugendlicher Rollerfahrer flüchtet vor Polizei: Ohne Führerschein und mit manipuliertem Kennzeichen in Augsburg unterwegs

In Augsburg kam es am frühen Sonntagmorgen (22.03.2026) zu einem Vorfall mit einem 16-jährigen Rollerfahrer, der in der Untersbergstraße unterwegs war. Eine Streife versuchte gegen 00:30 Uhr, den jungen Fahrer und seinen gleichaltrigen Sozius zu kontrollieren, woraufhin diese die Anhaltesignale ignorierten und flüchteten.

Flucht im Bereich Lechrainstraße

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und entdeckte die beiden Flüchtenden sowie den Roller im Bereich der Lechrainstraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der benutzte Roller war zudem nicht zugelassen, und das grüne Versicherungskennzeichen war mit schwarzer Farbe übermalt worden.

Ermittlungen wegen mehrerer Vergehen

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Der junge Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der 16-Jährige ist rumänischer Staatsangehöriger.