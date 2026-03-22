Polizei fasst Bande in Augsburg: Gestohlene Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro entdeckt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei fasst Bande in Augsburg: Gestohlene Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro entdeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 21. März 2026, wurde ein 31-jähriger Autofahrer in der Ulmer Straße in Augsburg, Stadtteil Kriegshaber, von der Polizei kontrolliert. Zusammen mit ihm befanden sich zwei Mitfahrer im Alter von 27 und 22 Jahren im Fahrzeug.

Große Menge an gestohlenen Lebensmitteln entdeckt

Während der Kontrolle entdeckte die Streifenpolizei zahlreiche Lebensmittel in ungewöhnlich großen Mengen. Nach einer eingehenden Überprüfung stellte sich heraus, dass alle diese Lebensmittel gestohlen worden waren. Der geschätzte Wert der Waren liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Ermittlungen wegen Bandendiebstahls eingeleitet

Aufgrund der Funde hat die Polizei Ermittlungen wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Die drei Männer, die alle die rumänische Staatsangehörigkeit besitzen, müssen sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg: Unfall auf der A8 sorgt für Verkehrsbehinderungen Richtung München

0
Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A8 in...
Landkreis Augsburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Vermischtes

Iran droht weltweit mit Angriffen auf Freizeit- und Touristenziele

0
Die iranische Führung hat mit Angriffen auf zivile Ziele...