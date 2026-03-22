Polizei fasst Bande in Augsburg: Gestohlene Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro entdeckt

Am Samstag, den 21. März 2026, wurde ein 31-jähriger Autofahrer in der Ulmer Straße in Augsburg, Stadtteil Kriegshaber, von der Polizei kontrolliert. Zusammen mit ihm befanden sich zwei Mitfahrer im Alter von 27 und 22 Jahren im Fahrzeug.

Große Menge an gestohlenen Lebensmitteln entdeckt

Während der Kontrolle entdeckte die Streifenpolizei zahlreiche Lebensmittel in ungewöhnlich großen Mengen. Nach einer eingehenden Überprüfung stellte sich heraus, dass alle diese Lebensmittel gestohlen worden waren. Der geschätzte Wert der Waren liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Ermittlungen wegen Bandendiebstahls eingeleitet

Aufgrund der Funde hat die Polizei Ermittlungen wegen Bandendiebstahls eingeleitet. Die drei Männer, die alle die rumänische Staatsangehörigkeit besitzen, müssen sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.