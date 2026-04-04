Schwerer Unfall in Emming (Landkreis Deggendorf): Fahrer (30) tot – Beifahrer (23) schwer verletzt

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Karfreitagabend im niederbayerischen Schöllnach ereignet. Gegen 19:20 Uhr kam es im Ortsteil Emming zu einem folgenschweren Crash, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer ums Leben kam und sein 23-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 30-Jährige mit seinem Opel auf der Hirtstraße in Richtung Emming unterwegs, als er hinter einer Kuppe aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte anschließend mit voller Wucht gegen am Straßenrand gelagerte Baumstämme.

Ersten Einschätzungen zufolge waren sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer nicht angeschnallt. Durch die enorme Aufprallkraft wurden beide Insassen im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Mehrere Ersthelfer reagierten umgehend, alarmierten die Rettungskräfte und versuchten, den Verunglückten zu helfen. Die Feuerwehren aus Schöllnach und Iggensbach rückten an und befreiten die Eingeklemmten mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem völlig zerstörten Fahrzeugwrack.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften übernahm die medizinische Versorgung der Verletzten, darunter mehrere Notärzte sowie Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes, privater Rettungsdienste und der Malteser. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben des 30-jährigen Fahrers nicht mehr gerettet werden – er verstarb noch an der Unfallstelle. Einsatzkräfte hielten anschließend inne und sprachen ein kurzes Gebet für den Verstorbenen.

Der schwer verletzte Beifahrer wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 15 in ein Krankenhaus geflogen.

Die Hirtstraße blieb aufgrund der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten sowie die Sicherstellung des Fahrzeugs an. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte zudem von der psychosozialen Notfallseelsorge, die sich um die Betreuung der Beteiligten kümmerte.