Verkehrsbehinderungen während Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting erwartet

REGENSBURG/ALTÖTTING. Vom 21. bis 23. Mai 2026 wird die 197. Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting stattfinden. Auf der Pilgerstrecke sind zeitweise Verkehrsbehinderungen und Streckensperrungen zu erwarten. Die Polizei bittet um Verständnis und rät, die betroffenen Bereiche zu meiden oder großräumig zu umfahren.

Pilgerreise beginnt an der St.-Albertus-Magnus-Kirche

Am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, starten die Pilger um 08:00 Uhr von der St.-Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg. Die Fußwallfahrt führt durch die Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern, wobei mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden muss.

Auswirkungen auf den Verkehr

Entlang der Pilgerstrecke wird es zu temporären Streckensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei arbeitet daran, die Auswirkungen für den Individualverkehr möglichst gering zu halten und bietet örtliche Umleitungen an.

Empfehlungen der Polizei

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden oder großräumig zu umfahren. Die Einsatzleitung bedankt sich im Voraus für das Verständnis und die Unterstützung der Bevölkerung.