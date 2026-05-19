Verkehrsbehinderungen wegen Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting erwartet

Von 21. bis 23. Mai 2026 wird die alljährliche Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting abgehalten. Der Startschuss für die Pilger fällt um 08:00 Uhr an der St.-Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg. Während dieses Ereignisses müssen sich Autofahrer in Oberpfalz und Niederbayern auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Entlang der gesamten Pilgerroute kann es zu temporären Straßensperrungen kommen. Die zuständige Polizeibehörde arbeitet daran, die Auswirkungen auf den Individualverkehr so gering wie möglich zu halten und leitet den Verkehr örtlich um, wo es erforderlich ist. Dennoch sollten Verkehrsteilnehmer den betroffenen Bereichen fernbleiben oder diese großräumig überqueren.

Polizei dankt für Geduld und Verständnis

Die Einsatzleitung der Polizei bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Kooperation während der Wallfahrt. Durch eine vorausschauende Planung und Rücksichtnahme aller Beteiligten kann ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung gewährleistet werden.