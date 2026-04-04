Symbolbild
Polizei & CoAichach FriedbergNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Festnahme eines „Vapes-Schmugglers“ auf der A8 bei Adelzhausen (Lkr. Aichach-Friedberg)

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Karfreitag, den 03.04.2026, gegen 19:15 Uhr, kontrollierten Schleierfahnder der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf der A8 Autobahn im Bereich Adelzhausen einen Lieferwagen mit britischer Zulassung.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten insgesamt 10.000 Stück Vapes im Laderaum. Der geschätzte Marktwert der Rauchgeräte liegt bei etwa 150.000 Euro. Zudem waren die Vapes nicht versteuert und enthielten eine Füllmenge, die in der EU nicht zum Verkauf zugelassen ist.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen die Zoll-Dienststellen aus München und Kempten. Nach bisherigen Berechnungen beläuft sich der Steuerschaden auf knapp 60.000 Euro. Herkunft und Lieferkette der Vapes müssen noch geklärt werden.

Der 52-jährige britische Staatsangehörige, der als „Schmuggler“ gilt, wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Augsburg zwar wieder entlassen, muss aber mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Die Vapes wurden sichergestellt.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Fußballspiel in Königsbrunn – Partie abgebrochen

0
Königsbrunn – Bei einem Fußballspiel am Samstagnachmittag (04.04.2026) ist...
Polizei & Co

Vollbrand eines leerstehenden Hauses in Kissing | Brandstiftung durch zündelnde Kinder?

0
Kissing (Lkr. Aichach-Friedberg) – In der Nacht auf Sonntag...
Polizei & Co

Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen

0
Am Freitag, den 3. April 2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau, Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu, ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.
Politik & Wirtschaft

Energiekrise: 5 Länder schlagen Alarm wegen hoher Benzinpreise zu Ostern

0
Italien, Deutschland, Spanien, Portugal und Österreich fordern die EU auf, eine Steuer auf Energiezuschläge zu erheben, um den Preisanstieg zu bremsen. Das Schreiben der Finanz- und Wirtschaftsminister kommt angesichts eines Osterpreises, der die Haushalte belastet.
mehr Eishockey

Bitteres Ende: ESV Kaufbeuren steigt nach Niederlage in Weiden ab

0
Am Ostersamstag stand für den ESV Kaufbeuren das alles entscheidende fünfte Spiel der Playdown-Serie bei den Blue Devils Weiden auf dem Programm. Zahlreiche mitgereiste Fans hofften auf den Serienausgleich und ein weiteres Heimspiel, doch am Ende blieb dieser Wunsch unerfüllt.