Festnahme eines „Vapes-Schmugglers“ auf der A8 bei Adelzhausen (Lkr. Aichach-Friedberg)

Am Karfreitag, den 03.04.2026, gegen 19:15 Uhr, kontrollierten Schleierfahnder der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck auf der A8 Autobahn im Bereich Adelzhausen einen Lieferwagen mit britischer Zulassung.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten insgesamt 10.000 Stück Vapes im Laderaum. Der geschätzte Marktwert der Rauchgeräte liegt bei etwa 150.000 Euro. Zudem waren die Vapes nicht versteuert und enthielten eine Füllmenge, die in der EU nicht zum Verkauf zugelassen ist.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen die Zoll-Dienststellen aus München und Kempten. Nach bisherigen Berechnungen beläuft sich der Steuerschaden auf knapp 60.000 Euro. Herkunft und Lieferkette der Vapes müssen noch geklärt werden.

Der 52-jährige britische Staatsangehörige, der als „Schmuggler“ gilt, wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Augsburg zwar wieder entlassen, muss aber mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Die Vapes wurden sichergestellt.